Dolarda Düşüş Kalıcı Olmadı
Güne hızlı bir geri çekilme ile başlayan ve 3.65 seviyesine kadar inen dolar/TL, sonrasında yeniden 3.67 seviyelerine geldi.
Güne hızlı bir geri çekilme ile başlayan ve 3.65 seviyesine kadar inen dolar/TL, sonrasında yeniden 3.67 seviyelerine geldi.
Kaynak: Dunya.com
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