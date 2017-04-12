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Dolarda Düşüş Devam Ediyor

Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda dün yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam ettiği görülüyor.

Dolarda Düşüş Devam Ediyor

Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda dün yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam ettiği görülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum, Sabah