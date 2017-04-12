Dolarda Düşüş Devam Ediyor
Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda dün yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam ettiği görülüyor.
Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda dün yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam ettiği görülüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
-
Dev ihaleyi Vestel kazandı!
-
Halfeti'nin karagülü kokusuyla dünyayı fethetti! Şişesi 647 TL
-
4 asker Boğaz'da böyle şehit oldu