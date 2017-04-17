Dolarda Düşüş, Borsada Yükseliş Bekleniyor

Piyasa analistleri, sonuç satın alınmış olsa da sandıktan çıkan 'evet' sonucunun bugünkü açılışta piyasaları pozitif yönde etkileyeceğini belirtiyor. Döviz kurlarının haftaya aşağı yönde hareketle başlaması, borsanın ise yükselmesi bekleniyor

BORSA YÜZDE 2-3 ARTAR

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, piyasaların sonucu olumlu fiyatlayacağını belirterek, "Borsa İstanbul'da yüzde 2-3 arasında bir yükseliş olur. Dolar kurunda da ilk etapta 3.64-3.65 TL'leri görebiliriz. Piyasalar 'evet' sonucunu bekliyordu. Tersi çıksaydı sert sonuçlar olurdu" diye konuştu. Turşucu, piyasaların bundan sonra reform gündemine odaklanacağını da belirtti.

TL VARLIKLAR DEĞERLENİR

Sabah'ın haberine göre, Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, önümüzdeki süreçte Türk Lirası'nda güçlenme ve TL varlıklarda da değer kazanmanın yaşanacağını belirterek, "Fitch'in ocaktaki not kararının ardından da benzer şekilde piyasa tepkisi görmüştük. Piyasa, seçim öncesinde olasılıkları fiyatladı gibi görünüyor. Borsada ve kurda temkinli seyir söz konusuydu. Seçimin gerçekleşmesi ve sonucun belirli olmasıyla artık piyasa seçim konjonktürünü geride bırakarak yeni dinamikleri fiyatlamaya başlayacaktır" dedi.

LİRA İÇİN POZİTİF SONUÇ

Analist Gizem Nalbantlı da cuma günü piyasa kapanmadan son 10 dakikada dolar kurunun 3.68'den 3.74 TL'ye çıktığını hatırlatarak, "Bugün açılışta TL'nin pozitif olacağını düşünüyorum. Ancak referandum sonrasındaki süreç, açıklamalar ve tansiyon kur üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Kurda nisan ayının başından beri geçilemeyen 3.75 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edebilir. 3.58-3.60 bölgesinin ise önemli bir destek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DOLAR İLK İŞLEMLERDE 3.65 TL'YE İNDİ

Referandum sonuçları piyasalardaki ilk işlemlerde etkisini gösterdi. Sonuçların açıklanmasının ardından dolar kuru 3.65 TL'ye kadar geriledi. Piyasalar referandum a olumlu bir havayla girmişti. 7 Nisan'ı 88 bin 497 bin puandan kapatan Borsa İstanbul, salı günü 91 bin 832 puana kadar çıkmıştı. Cuma günü kapanışta endeks 90 bin 63 puan olmuştu. Referandum haftasının kazancı da yüzde 1.77'yi bulmuştu. Dolar/ TL ise hafta içinde 3.64-3.73 TL aralığında işlem görmüştü.