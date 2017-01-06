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Dolar Zirveden Uzaklaşmadı
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Dolar Zirveden Uzaklaşmadı

Dün 3.64 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL bu sabah 3.61 civarında güne başladı.

Dolar Zirveden Uzaklaşmadı

Dün 3.64 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL bu sabah 3.61 civarında güne başladı.

Kaynak: Dunya.com

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