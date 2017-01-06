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75 İşletmeye 1,6 Milyon Lira Ceza
Dolar Zirveden Uzaklaşmadı
6 Ocak 2017 Cuma 09:42
Dün 3.64 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL bu sabah 3.61 civarında güne başladı.
Dün 3.64 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL bu sabah 3.61 civarında güne başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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