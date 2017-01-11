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Dolar ve Euro Yükselişe Devam Ediyor: Dolar 3.83, Euro 4.04
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Dolar ve Euro Yükselişe Devam Ediyor: Dolar 3.83, Euro 4.04

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi devam ediyor.

Dolar ve Euro Yükselişe Devam Ediyor: Dolar 3.83, Euro 4.04

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi sürüyor.

Dün yeni rekorlarla 3.80'i aşan ve ancak akşam 3.78'e kadar çekilen dolar, bu sabah 3.89'u görerek 3.90'ı rekorla test etti. Dolar saat 9.00 itibariyle de 3.8375 liradan işlem gördü. Dolar/TL'de yukarı yönle hareket yüzde 2.5'i aştı.

Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10'u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.

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