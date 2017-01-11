Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi sürüyor.
Dün yeni rekorlarla 3.80'i aşan ve ancak akşam 3.78'e kadar çekilen dolar, bu sabah 3.89'u görerek 3.90'ı rekorla test etti. Dolar saat 9.00 itibariyle de 3.8375 liradan işlem gördü. Dolar/TL'de yukarı yönle hareket yüzde 2.5'i aştı.
Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10'u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.
Dolar ve Euro Yükselişe Devam Ediyor: Dolar 3.83, Euro 4.04
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi devam ediyor.
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi sürüyor.
-
Türkiye'nin merakla beklediği veriler açıklandı
-
Müdahale işe yaramadı! Dolar, tarihi zirveyi gördü
-
145 yıllık macera bitiyor! İETT otobüsleri tarih oluyor
-
Sabah kontrole gitti, 100 bin lira zarar etti
-
'Milli Tüfek' teslim ediliyor! Özellikleri parmak ısırtıyor
-
İcralık güvercinleri banka satın aldı
-
Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım müjdesi!
-
Emniyete girmeye çalışırken öldürülen teröristin babası konuştu