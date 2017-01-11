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ABD'deki Açıklamaların Ardından Döviz Yine Yükseldi, Dolar 3,89, Euro 4,11
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ABD'deki Açıklamaların Ardından Döviz Yine Yükseldi, Dolar 3,89, Euro 4,11

ABD'de toptan eşya stokları bilgisinin ardından döviz fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar 3,89 seviyelerine çıkarken, Euro'da 4,11'i buldu.

ABD'deki Açıklamaların Ardından Döviz Yine Yükseldi, Dolar 3,89, Euro 4,11

Dolar ve euro ABD'de açıklanan verinin ardından sert yükseliş gösterdi. Yükselişle birlikte dolar, TL karşısında 3,89 seviyesini gördü., Euro ise, 4,11'e çıktı.

DOLAR DÜN 3,77 EURO İSE 3,99 SEVİYELERİNDEYDİ

Dolar ve euro ABD'de açıklanan toptan eşya stokları verisinin ardından sert bir şekilde yükselerek tarihi rekor kırdı. Yükselişle birlikte dolar, TL karşısında 3,89 seviyesini gördü. Euro ise 4,11 düzeyine ulaştı. Şu sıralarda Kapalıçarşı'da 3,8420 liradan alınan dolar 3,8440 liradan, 4,0560 liradan alınan euro ise 4,0580 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7770 lira, euronun satış fiyatı da 3,9940 lira olmuştu.

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