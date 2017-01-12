Dolar ve Euro Rekor Düzeylere Yakın

Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro yeni güne bu düzeylere yakın başladı.

Dolar, dünkü 3.9422 liralık rekor düzeyin ardından yeni güne 3.88 liranın üzerinde, dün 4.1292 lira zirve yapan euro da yeni güne 4.12 liranın üzerinde başladı.

Küresel düzeyde en kötü performansı gösteren Türk lirasının yıl başından bu yana dolar karşısındaki kaybı yüzde 8.6'yı buldu. Küresel düzeyde en kötü ikinci performansı gösteren Meksika pesosunun aynı dönemdeki kayıpları ise yüzde 4.9 düzeyinde kaldı.