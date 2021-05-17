Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 17 Mayıs Pazartesi dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2225 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2225ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

17 Mayıs 2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2225 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2225 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,2225 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,2225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

17 Mayıs Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,2250TL

Dolar alış fiyatı : 8,2200TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,9600 lira seviyesinde kapattı.

17 Mayıs Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,9650TL

Euro alış fiyatı : 9,9550TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8381lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,7790

şeklinde belirlendi.

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