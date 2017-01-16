Geçen hafta tarihi rekorlar kırdıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar ve Euro, haftaya hafif yükselişle başladı.
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi rekorunu 3.94 lirayı gören ve ardından Merkez Bankası'nın müdahalesiyle haftayı 3.73 lira ile kapatan dolar, bugüne 3.7675 lira ile başladı.
Euro da geçen hafta tarihi rekoru 4.17 liralık rekorundan sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 4.03 lira ile tamamlamıştı. Hafta sonu 3.97 liraya kadar düşen euro, bu sabah güne 4.0017 lirayla başladı.
Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı
Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla cuma günü 3.72 TL'ye kadar inen dolar, yeni güne 3.75 TL'nin üzerinde başladı.
Geçen hafta tarihi rekorlar kırdıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar ve Euro, haftaya hafif yükselişle başladı.
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