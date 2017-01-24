Dolar ve Altın Yükseldi, Borsa Yatay Seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmemesi ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından dolar ve altın fiyatları yükselirken, borsa yatay bir seyir izliyor.



TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının ardından dolar/TL ilk tepki olarak 3,8291'e kadar çıksa da bu seviyelerde kalıcı olmadı ve 3,7650 seviyelerine geri çekildi. Dolar/TL TCMB kararı öncesinde 3,74'ün altına gerilemişti.



Serbest piyasada altının gram fiyatı da dolar kurundaki artışa paralel 149,2 lirayı görmesinin ardından saat 15.00 itibarıyla 147,0-147,5 lira bandından dengelendi.



Borsa İstanbul'da, TCMB kararı öncesinde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi ise 82.900-83.300 bandı içinde dalgalandı ve şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 83.200 seviyelerinde bulunuyor.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tutarken, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.



Analistler, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasının bankacılık sektörü pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, buna karşın dolar kurundaki yükseliş eğiliminin Borsa İstanbul'daki alımları sınırlandırdığını ifade etti.