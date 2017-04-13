Dolar Trump'ın Açıklamalarıyla 3.65 Liraya Geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok güçlü bulduğunu" söylediği dolar, bu açıklamalar üzerine, küresel piyasalara paralel olarak lira karşısında da gerileyerek 3.65 lira düzeyine indi.



ABD para birimi 3.6502 liraya kadar gerilerken, dolara karşı güçlenerek 1.0675 dolara kadar yükselen euro da, dün akşam saatlerinde indiği 3.88 liradan yükselişe geçerek 3.90 lirayı aştı ve 3.9040 liraya kadar çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal Gazetesi ile söyleşisinde, ülkesinin para birimi doların "çok güçlü olduğunu" söyledi ve bu nedenle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmasını yeğlediğini açıkladı.



Trump'ın bu açıklamalarının ardından dolar başta Japon yeni ve euro olmak üzere küresel düzeyde themen üm para birimleri karşısında son dönemlerin en düşük düzeylerine çekildi. - İstanbul