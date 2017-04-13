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Dolar Trump ile Gerilemeyi Sürdürdü
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Dolar Trump ile Gerilemeyi Sürdürdü

ABD doları uluslararası piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından düşüşünü sürdürdü.

Dolar Trump ile Gerilemeyi Sürdürdü

ABD doları uluslararası piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından düşüşünü sürdürdü.

Kaynak: Dunya.com

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