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Dolar/tl Son 1 Haftanın En Düşüğünde
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Dolar/tl Son 1 Haftanın En Düşüğünde

İSTANBUL(AA) - Dolar/TL, 3,6680 ile son bir haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/tl Son 1 Haftanın En Düşüğünde

İSTANBUL(AA) - Dolar/TL, 3,6680 ile son bir haftanın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki zayıf seyrine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,6680 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL saat 16.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybıyla 3,6690'dan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,60 düşüşle 3,8975, sterlin/TL ise yüzde 0,55 azalışla 4,5920'den alıcı buluyor.

Doların, diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 100,7 ile önceki kapanışının hemen altında seyrederken, Güney Afrika randının dolar karşısında yüzde 1,10, değer kazanması dikkati çekti.

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,6650 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,6250 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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