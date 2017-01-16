Dolar/tl Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 3,75 seviyelerinde dengelendi.



Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ile 3,7196'ya kadar gerilemiş ve haftayı 3,7266 seviyesinden tamamlamıştı.



Yeni haftaya küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,7686'yı gördü ve TCMB'nin 12 ve 13 Ocak'ta olduğu gibi bugün de repo ihalesi açmamasının ardından 3,7420 seviyelerine kadar geriledi.



Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3,7505'ten alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,4 primle 3,9805 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 4,5110'dan işlem görüyor.



Analistler, sterlin/TL'nin Brexit ile ilgili endişelerle küresel piyasalarda değer kaybeden sterline paralel gerilediğini belirterek, sterlin/dolar paritesinin yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiğini bildirdi. Analistler, bu hafta İngiltere'den gelecek Brexit sonrası "ortak pazar" ile ilgili haber ve açıklamaların sterlinin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu, bu nedenle kur tarafında dar bant içinde sakin bir seyir izlenebileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7250 seviyesinin destek, 3,7750 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.