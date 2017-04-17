Dolar/tl Haftaya Düşüşle Başladı

Dolar/TL, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından 3,6250 seviyesine kadar geriledi.



Halk oylamasından çıkan "evet" sonucu sonrası yeni haftaya sert düşüşle başlayan ve 3,6250 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,95 azalışla 3,6612 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,82 düşüşle 3,8984, sterlin/TL ise yüzde 1,60 değer kaybıyla 4,5942'den işlem görüyor.



Analistler, halk oylaması sonucu döviz kurlarında görülen düşüş eğiliminin devam edebileceğini, bundan sonraki süreçte yurt içinde ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerin, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Avrupa tarafında, bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin yatırımcılar tarafından takip edildiğini ifade eden analistler, ayrıca ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin döviz kurlarının düşüşünü sınırladığını söyledi.



Analistler, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa borsalarının tatil olması nedeniyle ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6970 seviyesinin önemli direnç, 3,6450 ve 3,6220 seviyelerinin kısa vadeli destek konumunda olduğunu bildirdi.