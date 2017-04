Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,6680 seviyelerinde dengelendi.



Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6554'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,07 değer kaybıyla 3,6609 seviyesinden tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 3,6680 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 yükselişle 3,9343, sterlin/TL de yüzde 0,14 değer kazancıyla 4,7048'den işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, dün yaptığı açıklamada, bankanın bu yıl kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmeye başlamasından yana olduğunu söylemesinin Fed'in bilanço küçültmesine ilişkin tartışmaları arttırdığını belirtti.



İngiltere'de ise Başbakan Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gitme kararını açıklamasının ardından yüzde 2'den fazla değer kazanarak 6 ayın zirvesi olan 1,2898'e çıkan sterlin/dolar paritesi, dolar endeksinin 99,5 seviyelerine gerilemesine neden oldu.



Avrupa'da yaklaşan seçimler ve jeopolitik risklerin küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi ile Fed Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7050 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirterek, 3,6450 ve 3,6220 seviyelerinin kısa vadeli destek konumuna geldiğini kaydetti.