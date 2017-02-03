Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,75 sınırından alıcı buluyor.



ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda dolara olan talep azalırken, dün dolar/TL 3,7190 ile son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi ve günü 3,7386'dan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 3,7500 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 4,0340, sterlin/TL ise yüzde 0,16 artışla 4,6745'ten işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,20 ve en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,73) göre, bir önceki ay yüzde 8,53 olan yıllık enflasyonun, yüzde 8,44'e düşeceği hesaplanıyor.