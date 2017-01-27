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Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı
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Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde güne yükselişle başladı.

Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde güne yükselişle başladı.

Dün, gün içinde 3,8718'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kazancı ile 3,8524'ten tamamladı.

Bugün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 1,20 artışla 3,8990 seviyesinden, avro/TL yüzde 1,04 primle 4,1590 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 4,9058 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören sterlin/TL ise şu dakikalarda 4,8929'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve 4. çeyrek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde döviz kurlarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,9300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 3,8430 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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