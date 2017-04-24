Dolar/tl Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak 3,5968'i görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla 3,61'in üzerinde dengelendi



Geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına paralel dolar/TL, 100 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyerek 3,6250 seviyesini görse de haftayı 3,64'ün hemen altında tamamladı.



Bugüne Asya piyasalarında 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5968'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,61'in üzerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,04 artışla 3,9166, sterlin/TL ise yüzde 0,87 değer kaybıyla 4,6236'dan işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi Fransa seçimlerine ilişkin fiyatlamanın "Yürüyüş Hareketi"nin lideri Emmanuel Macron'un lehine dönmesiyle yükselişe geçerek 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,0935'e çıkarken, şu dakikalarda 1,0838'den alıcı buluyor.



Dolar endeksi de bugün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilese de saat 10.20 itibarıyla 99,20'nin üzerinde dengelendi.



Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.



Yurt dışında ise Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60'ın altında kapanışların olması durumunda 3,5822 ve 3,5366 seviyelerinin önemli destek, 3,6555 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını dile getirdi.