Dolar Bir Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü

Dünyada azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6470 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 1,36 azalışla 3,6487'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6415'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 3,6462'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 azalışla 3,8923'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5855'ten alıcı buluyor.