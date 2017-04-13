Dolar Bir Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Dolar güne düşüşle başlayarak son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6415'i görmesinin ardından 3,6469 sınırında dengelendi.
Dünyada azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6470 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 1,36 azalışla 3,6487'den tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6415'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 3,6462'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 azalışla 3,8923'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5855'ten alıcı buluyor.
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