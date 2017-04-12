Dolar/tl Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6785'i görmesinin ardından 3,68 sınırında dengelendi.



Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6970 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,86 azalışla 3,6975'ten tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,6785'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,56 düşüşle 3,7690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 3,9144'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,34 düşüşle 4,6038'den alıcı buluyor.



Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirasının pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahı azalttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini kaydetti.



Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, ABD'de bütçe dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler,teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6570 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.