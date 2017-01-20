Dolar/tl Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,8205 seviyelerinde dengelendi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dün yükselişe geçerek günü yüzde 0,89 artışla 3,8274 seviyesinden tamamladı.



Bugüne Asya piyasalarında değer kaybı ile başlayan dolar/TL en düşük 3,8133 görse de saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 3,8205'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0850'den, sterlin/TL ise yüzde 0,15 artışla 4,7260'tan alıcı buluyor.



Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini kaydetti.



Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL için, 3,7740 seviyesinin destek, 3,8550 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.