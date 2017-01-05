Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve 3,57 seviyelerinde dengelendi.



Dün yurt içinde en yüksek 3,5948'i gören dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışlarla günü yüzde 0,59 değer kaybı ile 3,5724'ten tamamladı.



Dolar/TL, dün gece açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından düşüş eğilimini devam ettirerek bugün 3,5563'e kadar geriledi. Saat 11.00 itibarıyla dolar/TL 3,5700'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 3,7710 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4030'dan işlem görüyor.



Dün gece açıklanan Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı kaydedildi.



Analistler, Fed tutanaklarının ardından uluslararası piyasalarda doların değer kaybettiğini ifade ederek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL için için 3,5380 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 3,60'ın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.