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Dolar/tl, 3,73'ün Altını Test Etti
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Dolar/tl, 3,73'ün Altını Test Etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle dolar/TL, 3,7237'yi gördü.

Dolar/tl, 3,73'ün Altını Test Etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle dolar/TL, 3,7237'yi gördü.

Son iki işlem gününde 3,75-3,80 dar bandında hareket eden dolar/TL, dün yatay bir seyir izledi ve günü 3,77'nin üzerinde tamamladı.

Bugüne değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,7237'ye kadar gerilemesinin ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 düşüşle 3,73 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 kayıpla 4,04, sterlin/TL ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 4,74'ten işlem görüyor.

Analistler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararı sonrası dolar endeksinde başlayan değer kayıplarının bugün de devam ettiğini, buna paralel 3,75 desteğini kıran dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin de altına inmesi durumunda 3,65'e doğru bir gerileme olacağını belirtti.

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