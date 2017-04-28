Dolar/tl 3,56'nın Üzerinde Dengelendi

Dolar/TL, dün 3,5550 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün 3,5640 seviyelerinde yatay seyrediyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) önceki günkü faz kararının ardından dolar/TL'de başlayan gerileme dün de devam ettiği ve 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye kadar indi.



Türk lirası, dün Meksika pesosundan sonra dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu ve dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3,5610'dan kapandı.



Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3,5640'tan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 3,8850'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 4,6110'dan dan işlem görüyor.



Analistler, TCMB Enflasyon Raporu'dan 2017 ve 2018 yılı enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından kurların sakin bir seyir izlediğini belirtiyor. Öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.