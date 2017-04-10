Dolar Temkinli, Borsa Hareketlendi
Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri önderliğinde yüzde 1'in üzerinde yükseliş etkili. Beklentiyi aşan sanayi üretimi sonrası 3.74'ü deneyen dolar/TL 3.73'ün üzerinde yatay seyir izliyor.
Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri önderliğinde yüzde 1'in üzerinde yükseliş etkili. Beklentiyi aşan sanayi üretimi sonrası 3.74'ü deneyen dolar/TL 3.73'ün üzerinde yatay seyir izliyor...
Kaynak: Dunya.com
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