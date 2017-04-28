Dolar Son 4 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel risk iştahı ile dolarda sakin seyir devam ediyor. Kur, dün 3.5428 ile yaklaşık 4 ayın en düşük düzeyini görmüştü. Dolar/TL şu dakikalarda da 3.54 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.87'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5630 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8720 lira olmuştu.

ANALİSTLER: MERKEZ'İN KARARIYLA KUR SAKİN BİR SEYİR İZLİYOR

Analistler, TCMB Enflasyon Raporu'ndan 2017 ve 2018 yılı enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile kurların sakin bir seyir izlediğini belirtiyor. Öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3.50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu ifade eden analistler, 3.60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.