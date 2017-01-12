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Dolar Serbest Piyasada 3,87'den Açıldı
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Dolar Serbest Piyasada 3,87'den Açıldı
12 Ocak 2017 Perşembe 09:37
Dolar 3,8760 liradan, euro 4,1170 liradan güne başladı.
Dolar 3,8760 liradan, euro 4,1170 liradan güne başladı
Kaynak:
Dunya.com
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