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Dolar Serbest Piyasada 3.79'dan Açıldı
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Dolar Serbest Piyasada 3.79'dan Açıldı
19 Ocak 2017 Perşembe 09:38
Dolar 3,7950 liradan, euro 4,0400 liradan güne başladı.
Dolar 3,7950 liradan, euro 4,0400 liradan güne başladı
Kaynak:
Dunya.com
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