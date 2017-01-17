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Dolar Serbest Piyasada 3,78'den Açıldı
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Dış Borsalarda Brexit Endişesi
Reina Saldırganı Yakalandı
Dolar Serbest Piyasada 3,78'den Açıldı
17 Ocak 2017 Salı 09:22
Dolar 3,7880 liradan, euro 4,0370 liradan güne başladı.
Dolar 3,7880 liradan, euro 4,0370 liradan güne başladı
Kaynak:
Dunya.com
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