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Dolar Serbest Piyasada 3.58'den Açıldı
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Hava Sıcaklığı Batı Bölgelerde Artacak
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Pozitifte
Dolar Serbest Piyasada 3.58'den Açıldı
4 Ocak 2017 Çarşamba 09:17
Dolar 3,5890 liradan, euro 3,7340 liradan güne başladı.
Dolar 3,5890 liradan, euro 3,7340 liradan güne başladı
Kaynak:
Dunya.com
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[9128019] Dunya.com
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