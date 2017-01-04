Dolar Ne Kadar Oldu? Euro Ne Kadar Oldu? 4 Ocak Çarşamba Dolar ve Euro Fiyatları

Dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu sorularının cevapları haberimizde. Dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu sorularının cevapları merak ediliyor. Enflasyonun beklentileri aşmasının ardından 3.6040 lira ile yeni tarihi düzeye tırmanan dolar, bugüne de rekora yakın değerde başladı. Enflasyonun beklentileri aşmasının ardından 3.6040 lira ile yeni tarihi düzeye tırmanan dolar, bugüne de rekora yakın değerde başladı. Saat 9.00'da 3.5938 liraya kadar yükselen dolar, 2017 yılına 3.52-53 lira seviyelerinde başlamıştı. Euro da güne 3.7363 liradan başladı ve kısa süre sonra 3.7385 liraya çıktı

DOLAR NE KADAR? EURO NE KADAR?

Serbest piyasada dolar 3,5890 liradan, euro ise 3,7340 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5870 liradan alınan dolar 3,5890 liradan, 3,73 liradan alınan euro ise 3,7340 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5840, liradan, euro ise 3,7250 liradan satılmıştı.