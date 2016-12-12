Dolar Ne Kadar Oldu? 12 Aralık Pazartesi Dolar Fiyatları

Dolar ne kadar oldu? 12 Aralık Pazartesi dolar fiyatlarını sizler için derledik. Türkiye ekonomisinin küçüldüğünü gösteren verinin açıklanmasıyla, dolar 5 kuruş birden yükselerek 3.55 liraya dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 küçüldü. Verinin açıklanmasından önce 3.50 lira sınırında hareket eden dolar, ekonominin önemli ölçüde küçüldüğünün açıklanmasının ardından 3.5485 liraya kadar çıkarak 3.55 lira sınırına çıktı.