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Dolar Ne Kadar? Euro Ne Kadar? Dolar ve Euro Fiyatları

Dolar Ne Kadar? Euro Ne Kadar? Dolar ve Euro Fiyatları

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro fiyatlarını sizler için derledik.

Dolar Ne Kadar? Euro Ne Kadar? Dolar ve Euro Fiyatları

Dolar ne kadar, euro ne kadar sorularının cevapları haberimizde. Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel güne 3,52 seviyelerinde yatay başladı. Dün 3,51'in üzerinde güne başlayan dolar/TL, 3,5050'ye gerilese de yükselişe geçerek 3,5274'ü gördü ve günü yüzde 0,26 artışla 3,5217'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,5270'ten alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 primle 3,6925 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,26 yükselişle 4,3340'dan işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Analistler, uluslararası piyasalarda işlem hacminin düşük seyrettiğini ve dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dar bant içinde hareket ettiğini kaydederek, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.



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