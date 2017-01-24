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Dolar, Merkez Kararı Sonrası Yükseldi
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Dolar, Merkez Kararı Sonrası Yükseldi

Dolar/TL Merkez Bankası’nın faiz artırma kararını açıklamasının ardından sert yükseldi.

Dolar, Merkez Kararı Sonrası Yükseldi

Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını açıklamasının ardından sert yükseldi.

Dolar, Merkez Bankası'nın 2017 yılı Ocak ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz kararının ardından 3,8247'ye kadar yükseldi. PPK kararı öncesinde TL karşısında 3,73 düzeyinden işlem gören dolar, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artışın açıklanmasının ardından 3,82'ye kadar çıktı. Euro da TL karşısında faiz kararı sonrasında 4,1048 seviyesini gördü. Şu sıralarda dolar, 3,7865, euro ise 4,0665'ten işlem görüyor. - İSTANBUL

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