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Dolar, Kritik Seviyenin Altını Gördü
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Dolar, Kritik Seviyenin Altını Gördü

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı.

Dolar, Kritik Seviyenin Altını Gördü

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...

Kaynak: Dunya.com

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