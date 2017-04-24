Dolar, Kritik Seviyenin Altını Gördü
Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı.
Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...
Kaynak: Dunya.com
-
Borajet seferlerine ara verdi
-
Dolar günden güne eriyor!
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Arap şeyhin yatı ilçeyi zengin etti! Bir günde 1,5 milyon TL bıraktı
-
Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları için düğmeye basıldı
-
Bakanlıktan 3. Köprü'ye zam iddialarına yalanlama
-
Bir dönem podyumların yıldızı olan isim, şimdi koyun otlatıyor