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Dolar Güne Hareketli Başladı
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Dolar Güne Hareketli Başladı

Dolar uluslararası piyasalarda güne 3,7060 seviyesinden başlarken, euro 3,9470'ten işlem görüyor.

Dolar Güne Hareketli Başladı

Dolar uluslararası piyasalarda güne 3,7060 seviyesinden başlarken, euro 3,9470'ten işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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