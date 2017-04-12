Trump Konuştukça Dolar Düşmeye Devam Edecek!
Dolar/TL akşam saatlerinde 3,65'e kadar gerileyerek 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, Trump'ın açıklamalarıyla doların 3,62 seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.
Dolar, TL karşısında akşam saatlerinde hızla düşmeye başladı. Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki zayıf seyrine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,65 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi.
REFERANDUM ÖNCESİNDE İNİŞ DEVAM EDİYOR
Analistler, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini kaydetti.
3,62 SEVİYELERİNE KADAR İNEBİLİR
Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,6650 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,6250 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
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