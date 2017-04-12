Trump Konuştukça Dolar Düşmeye Devam Edecek!

Dolar, TL karşısında akşam saatlerinde hızla düşmeye başladı. Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki zayıf seyrine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,65 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi.

REFERANDUM ÖNCESİNDE İNİŞ DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini kaydetti.

3,62 SEVİYELERİNE KADAR İNEBİLİR

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,6650 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,6250 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.