Dolar Fiyatları 3.83 Seviyesinin Üzerine Çıktı

Dolar fiyatları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşması sonrası küresel bazda değer kazanmasıyla yükseldi. Kur, Fitch'in Türkiye değerlendirmesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Dolar/TL, saat 17.20 itibari ile gün içi en yüksek seviyesi olan 3.8420 TL'yi gördü.

Fitch "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede negatif görünüm bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkı yapıyor" açıklamasında bulundu.

'MERKEZ' BEKLENTİ ANKETİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 73 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" sonuçlarını yayınladı.

2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi sonuçları şu şekilde:

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 8,48

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 28,9 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 13,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 18,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 10,0'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2017 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 44,5 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

YIL SONU DOLAR FİYATLARI BEKLENTİSİ 3,86 TL

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,86 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken bu anket döneminde 3,96 TL'ye yükselmiştir.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 35,4 milyar ABD Doları olmuştur. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 38,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir.