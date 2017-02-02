Fed Kararı Sonrası Dolar 3.72'ye Geriledi, 3 Haftanın Dibini Gördü

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük mesajlarda Mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşük seviyeye geriledi.

AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR İZLİYOR

Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dolar fiyatları güne 3.7615 seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 3.7247 seviyesini görürken, saat 10.27 itibari ile 3.7430 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise gün içerisinde en düşük 4.0197 seviyesini görürken, şu sırada 4.0368 seviyesini gördü.

Dolar, yatırımcıların Fed'den bekledikleri kadar şahin bir duruş görememelerinin ardından gerilerken; politika yapıcıların bazı piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin hâlâ düşük olduğuna işaret etmelerinin ardından seans zirvesinden düşüşe geçti.

Dolar/TL de Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine düşerken, Salı günü gördüğü ve yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 99.430'un yakınlarında seyretmeye devam etti.

"AMERİKA GÜÇLÜ DOLARDAN RAHATSIZ"

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Amerikan Merkez Bankası (FED) piyasaların da tahmin ettiği gibi işler yolunda ancak harekete geçmek için erken mesajı verdi. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı var yarın Amerika tarım dışı istihdam verisi dışarıda piyasanın gündemini oluştururken içeride Ocak ayı enflasyon rakamlarını bekliyor olacağız. Yurt dışı döviz piyasasında Amerikan yönetiminin güçlü dolardan duyduğu rahatsızlık ile bir sözlü müdahale havası var" dedi.

"İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Toktay şöyle devam etti: Öte yanda açıklanan ekonomik verilerde iyileşme sürüyor. Ne olabilir FED faiz artırımları konusunda ağırdan alabilir?Bu beklenti ile Dolar (DXY) Endeksi şimdilerde 99,50 civarında işlem görüyor. Dolar Endeksi'nde "98,50-99,00" bandına geri çekilme mümkün görünüyor bunun ötesi için kısa vadede yeterli sebep bulamıyoruz. Son birkaç günde dışarıda Dolar (DXY) Endeksi'nde yumuşamaya karşın içeride Dolar/TL paritesinin 3,75 altına inemeyişi önümüzdeki dönem siyasi gündeme bağlanabilir. Ocak ayı ortasından bu yana Türk Lirası pozitif gelişmeleri fiyatlamakta istekli görünüyor ancak içeride referandum süreci buna izin vermiyor. Bugün TL lehine yaşanan hareket devam eder mi?

TÜRK LİRASI RÜZGARI ARKASINA ALABİLECEK Mİ?

Normal şartlarda Merkez'in aldığı önlemler ve dışarıda FED korkusunun ötelenmesi ile Dolar/TL paritesinin 3,70 altı, Euro/TL paritesinin 4,00 altı ile uğraşmasını beklerdik.Mevsimsel eğiliminde Ocak ayı ortasından itibaren reel sektörün akut döviz talebinin azalması ile Şubat Mart aylarında TL pozitif fiyatlama ön plandadır. Her senenin kendine özel şartları var referandum sürecine rağmen bakalım bu kez de TL rüzgarı arkasına alabilecek mi? Dolar/TL paritesi seansın şu saatlerine kadar Ocak ayı düşük seviyesi 3,7250'de destek buldu. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması durumunda 3,68 ve 3,65 neden olmasın? Ancak önemli olan kalıcı olması!"

CUMA GÜNÜ KRİTİK

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende, "TCMB faiz kararından sonra her gün olduğu gibi piyasalar ortalama fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı tahmin etmeye ve buna göre pozisyon almaya çalışacaktır. Kısa vadeli risklere baktığımızda; Cuma günü açıklanacak Türkiye'den enflasyon ve ABD'den tarım dışı istihdam verileri yer almaktadır. Bu risklerin var olmasının TL tarafında göreceli değer kaybı yaşamamıza neden olacağını düşünüyoruz. 3.7600 seviyelerinin altından döviz talebi gelebilir. Yabancı yatırımcı tarafından giriş gözlemlenir ise TL'de değer kazanımı yaşayabiliriz" görüşüne yer verildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve bürokratlarının güçlü dolar politikasından hoşnut olmadıkları mesajları, doların orta ve uzun vadedeki değeri de küresel piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzeyli bir ticaret danışmanı, üç önemli ticari ortak Almanya, Japonya ve Çin'i eleştirerek, bu ülkelerin para birimlerini devalüe ederek Amerikan şirketlerine ve tüketicilerine zarar verdiğini söylediler.

GÜÇLÜ DOLAR POLİTİKASI TERK EDİLİYOR

Trump'ın ve danışmanı Peter Navarro'nun açıklamaları, yeni hükümetin yaklaşık 20 yıldır uygulanan güçlü dolar politikasını terk etmeye hazır olduğuna dair en güçlü sinyallerden biri oldu. Açıklamalar aynı zamanda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 2008 finansal krizinden sonra varılan ve rekabet amacıyla kur oranlarının hedef alınmamasını öngören anlaşmaya ABD'nin bağlılığının zayıflamış olabileceği işaretlerini de veriyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.00, valörde son işlemde yüzde 10.94 seviyesindeydi.Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.13 valörde son işlem yüzde 11.18 oldu.