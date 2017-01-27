Dolar, TL karşısında beklenen Fitch kararı öncesi yükseliyor.
Güne 3,89 seviyesinden başlayan dolar/TL, bugün beklenen Fitch'in Türkiye'nin ülke notuna ilişkin değerlendirme öncesi 3.91 seviyesinin üzerini görerek tarihi rekor seviyesine yaklaştı. Kur gün içinde en yüksek 3.9109 seviyesini görmesinin ardından hafif düşüşle 3,8960 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, TL karşısında tarihi rekorunu 11 Ocak'ta 3.9415 ile görmüştü. - İSTANBUL
Dolar Fitch Öncesi Rekora Yaklaştı
Dolar, TL karşısında beklenen Fitch kararı öncesi yükseliyor.
Dolar, TL karşısında beklenen Fitch kararı öncesi yükseliyor.
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