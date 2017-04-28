Dolar Enflasyon Raporuyla 3,55'e Geriledi
Dolar, Merkez’in enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,55 seviyesine gerilediGüne 3,5670 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,57 seviyesinden düşüşe geçerek 3,55 seviyesine çekildi.
Dolar, Merkez'in enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,55 seviyesine geriledi
Güne 3,5670 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından 3,57 seviyesinden düşüşe geçerek 3,55 seviyesine çekildi. Kur en düşük 3,5518 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 3,5540 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL
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