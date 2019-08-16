Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 16 Ağustos Cuma güncel döviz kurları

16.08.2019 08:33

Dolar güne düşüşle başladı. Dolar, düşüşünü bayramdan önceye kadar devam ettirmiş ve 5,45 liraya kadar gerilemişti. Fakat Arjantin'de ön seçimi muhalefetin önde bitirmesi sonrasında dolar/TL oranı yükselmeye başlamış ve 5,60'a dayanmıştı. Dövizler, üç günlük bayram tatili ertesinde güne en az yüzde 0.82 düşüşle başladı, dolar yüzde 1.0 geriledi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 16 Ağustos Cuma güncel döviz kurları...

16 AĞUSTOS CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,5616 5,5636 Euro 6,1746 6,1789 Sterlin 6,7133 6,7470

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

ARJANTİN SEÇİMLERİ DOLARI YÜKSELTTİ!

Dolar kuru bayram öncesi 5.45 altına dahi indi ancak ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşı nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerin geneli olumsuz etkileniyor.

Türkiye, Singapur ve Hindistan'da piyasalar Kurban Bayramı, Japonya'da da Dağ Günü (Bayramı) nedeniyle kapalı. Piyasalarda Arjantin'deki beklenmedik öncü seçim sonuçlarının etkisi görülüyor. Yüzde 30 düşen Arjantin pesosu öncülüğünde, gelişmekte olan ülke paraları aşağı yönlü seyrediyor.

12 Ağustos günü, sığ piyasada dolar 5.56 ve Euro 6.24'ün üzerini gördü. Küresel resesyon endişeleriyle bir süredir yoğun talep gören spot altın fiyatı bir ara tekrar 1500 dolar altına gevşese de 1500 üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatı ise 269 TL civarında.

Ülkede 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi tek turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 45'in üzerinde oy alması yeterli. Adayların bu yüzdenin altında kalması durumunda ikinci tur seçimler 24 Kasım'da yapılacak.