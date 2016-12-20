Dolar Bugün Kaç Lira? Dolar Fiyatları

Dolar bugün kaç lira? Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar fiyatları merak ediliyor. Dolar fiyatlarını sizler için derledik. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından artan güvenlik endişeleriyle dolar güne 3,52'nin üzerinde başladı. Dolar dün 3,50 civarında işlem görürken suikast sonrası gece saatlerinde 3,5370'e kadar yükseldi. Euro 3,65 civarında seyrediyor.

GÖZLER MERKEZ'DE

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın faizde yine artışa gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası kasımdaki toplantısında politika faizini yarım puanlık artışla yüzde 8'e yükseltmişti. Banka böylece Ocak 2014'ten beri ilk kez faiz artışına gitmişti.





