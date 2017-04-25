Dolar, Avrupa'nın Türkiye Kararı ile 3,60'ı Aştı

Dolar, TL karşısında 3.57 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördükten sonra AKPM’nin Türkiye kararının ardından 3,60’ın üzerine çıktı.

Dolar, Avrupa'nın Türkiye Kararı ile 3,60'ı Aştı

Dolar, TL karşısında 3.57 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördükten sonra AKPM'nin Türkiye kararının ardından 3,60'ın üzerine çıktı.

Güne 3,5780 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, yatay seyrini sürdürdürken, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararının ardından 3,60'ı aştı. Kur şu sıralarda 3,6030 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL

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