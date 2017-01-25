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Dolar 3,85'i Aştı
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Dolar 3,85'i Aştı

Dolar TL karşısında kademeli artışla 3,85’in üzerine çıktı.

Dolar 3,85'i Aştı

Dolar TL karşısında kademeli artışla 3,85'in üzerine çıktı.

Güne 3,7820 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, gün içinde kademeli yükselişini sürdürerek 3,85'ü aştı. Kurun gün içi en yüksek seviyesi 3,8552 olurken, şu sıralarda dolar TL karşısında 3,8430 seviyesinden işlem görüyor.

Güne 4,0580 seviyesinden başlayan euro da en 4,1360 seviyesini gördü. Euro da şu sıralarda 4,13 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL

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