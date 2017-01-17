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Dolar 3,78'den Euro 4,03'ten Güne Başladı
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Dolar 3,78'den Euro 4,03'ten Güne Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.

Dolar 3,78'den Euro 4,03'ten Güne Başladı

Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0350 liradan alınan euro ise 4,0370 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7840, liradan, euro ise 4,0090 liradan satılmıştı.

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