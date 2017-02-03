Dolar 3,70'in Altına Geriledi

Dolar, TL karşısında ABD verisinin açıklanmasıyla 3,70'in altına geriledi.



Güne 3,7420 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD'de açıklanan istihdam verisi sonrası 3.70'in altına geriledi. Sabah saatlerinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hafif yükselişe geçen kur, ABD verisinin açıklanmasının ardından sert düşüşle gün içinde en düşük seviyesi olan 3,6902'ye kadar geriledi. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,6970 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL