Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Dolar, 3,66 Seviyesine Geriledi
Ara
BİST 90.952 %0,05
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Dolar, 3,66 Seviyesine Geriledi

Dolar, TL karşısında 3,66 seviyesine geriledi.

Dolar, 3,66 Seviyesine Geriledi

Dolar, TL karşısında 3,66 seviyesine geriledi.

Güne TL karşısında 3,6970 seviyesinden başlayan dolar gerilemeye geçti. Parite yaşanan gün içi düşüşle TL karşısında 3,6611 düzeyine geriledi. Kur, şu sıralarda 3,6609 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Istanbul, İstanbul, Tl