Dolar, 3,66 Seviyesine Geriledi
Dolar, TL karşısında 3,66 seviyesine geriledi.
Dolar, TL karşısında 3,66 seviyesine geriledi.
Güne TL karşısında 3,6970 seviyesinden başlayan dolar gerilemeye geçti. Parite yaşanan gün içi düşüşle TL karşısında 3,6611 düzeyine geriledi. Kur, şu sıralarda 3,6609 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL
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