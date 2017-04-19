Dolar 3.6570 Seviyesinde
Dün günü 3,6850'den tamamlayan dolar uluslararası piyasalarda 3,6570'ten işlem görüyor.
Dün günü 3,6850'den tamamlayan dolar uluslararası piyasalarda 3,6570'ten işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
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